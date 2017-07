Silvia en Madeleine dineren in New York

STOCKHOLM – De Zweedse koningin Silvia en haar jongste dochter Madeleine schuiven dit najaar aan bij een galadiner in New York. Met wie ze op 2 oktober een vorkje prikken, weten de dames nog niet. De plekken aan de tafel van de koningin en prinses worden voor grof geld verkocht.

Wie bij Silvia en Madeleine in de buurt wil zitten, moet daar 50.000 dollar (bijna 43.000 euro) tot 100.000 dollar (bijna 86.000 euro) voor over hebben. Het geld gaat naar de World Childhood Foundation, de stichting die Silvia in 1999 in het leven riep en waar ook Madeleine voor werkt.

De goedkoopste toegangskaarten voor het diner zijn 1000 dollar (858 euro), wie minimaal 2500 dollar (2146 euro) betaalt, mag naar een borrel die ook wordt bijgewoond door de Zweedse koningin en prinses.

In New York wordt jaarlijks een gala georganiseerd om geld op te halen voor de World Childhood Foundation. Madeleine was vorig jaar ook van de partij, maar zonder haar moeder. In 2015 bleef de prinses juist thuis omdat haar zoontje Nicolas, destijds een paar maanden oud, zijn moeder nog niet kon missen.