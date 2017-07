DUXFORD – Een auto van koningin Elizabeth heeft bij een veiling in Duxford 43.700 pond, ongeveer 49.000 euro, opgebracht. Dat meldt H&H Classic, een veilinghuis dat gespecialiseerd is in oude auto’s. De prijs lag iets onder de verwachte opbrengst. De luxe wagen van het merk Daimler was getaxeerd op een bedrag tussen de 45.000 en 55.000 pond.

Elizabeth had de donkergroene bolide tussen 2001 en 2007 als privéwagen in bezit. Er stonden 25.000 kilometers op de teller. Samen met prins Philip maakte The Queen rijtoertjes met de Daimer. Zo reed ze ermee van Buckingham Palace naar Windsor Castle.

De Britse vorstin had wel het een en ander aan het interieur van de auto laten veranderen. De asbakken en de sigarettenaansteker waren verwijderd. Er was extra ruimte voor de handtas van de koningin geschapen en er was plek gemaakt voor apparatuur zodat ze direct in contact kon treden met de premier op Downing Street 10.