De Japanse regering maakt mogelijk dit najaar al bekend wanneer keizer Akihito aftreedt. Dat meldde de Japan Times donderdag. Aanvankelijk was het de bedoeling om pas volgende zomer met details te komen, maar premier Shinzo Abe heeft zich bedacht omdat zo lang wachten tot praktische problemen kan leiden.

De regering wil dat de bevolking zich rustig kan voorbereiden op de historische gebeurtenis. De keizer (83) heeft vorig jaar in voor Japan gebruikelijke bedekte termen duidelijk gemaakt dat zijn geest nog wel wil maar dat zijn lichaam de verplichtingen van het keizerschap niet meer aankan, althans niet op de wijze waarop Akihito vindt dat het zou moeten.

Hij kon echter niet zelf beslissen om af te treden omdat de mogelijkheid dat daardoor een nieuwe keizer op de troon komt, niet voorkomt in de wet. Regering en parlement hebben er inmiddels een jaar over gedaan om tot overeenstemming te komen en nu is er een bepaling die voor deze ene keer aftreden van de keizer en opvolging door zijn zoon kroonprins Naruhito regelt.

Tijd

Maar er is meer tijd nodig om de troonswisseling ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden, inclusief tijd voor het vinden van een geschikte naam voor het nieuwe keizerlijke tijdperk. De Japanse jaartelling begint namelijk bij aanvang van de regering van een nieuwe keizer en elke regeerperiode heeft zijn eigen naam, die na overlijden ook wordt gegeven aan de keizer zelf.

De in 1989 overleden keizer Hirohito heet nu naar zijn tijdperk keizer Showa, en Akihito’s regeertijd heet ‘Heisei’. Inmiddels is het Heisei 28. Kalender- en agendamakers willen graag in een vroeg stadium weten wanneer de abdicatie is – dan begint immers een nieuwe tijdrekening – en hoe dit heet. Maar of de regering die ook al snel bekendmaakt, durven Japanse media niet te zeggen.