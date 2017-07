PALMA DE MALLORCA – Pierre Casiraghi, zoon van prinses Caroline van Monaco, neemt deel aan een zeilwedstrijd voor de kust van Mallorca. Casiraghi is lid van de bemanning van een catamaran van de Yacht Club de Monaco, die uitkomt in de CG32-categorie.

Casiraghi is niet de enige deelnemer aan het zeilevenement met blauw bloed. De Spaanse koning Felipe strijdt op het schip de Aifos mee om de naar hem vernoemde Copa del Rey, ofwel Koningscup.

De zevende in lijn van troonopvolging in Monaco heeft zijn liefde voor de watersport niet van een vreemde. Zijn vader Stefano nam geregeld deel aan wedstrijden met powerboats. Hij stierf in 1990 op dertigjarige leeftijd bij een bootongeluk toen Pierre net drie jaar oud was.