BUENOS AIRES – De dinsdag in Buenos Aires overleden Jorge Zorreguieta wordt in besloten kring begraven. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters wonen de uitvaart bij. Dat staat in een persoonlijke verklaring van het koningspaar die via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is verspreid.

Máxima was sinds het weekeinde aan de zijde van haar vader. Het is niet bekend waar de koning en de drie prinsessen, die nog vakantie hebben, zich bevinden. De RVD doet daar geen mededelingen over.

Jorge Zorreguieta was al lange tijd ziek. Hij overleed dinsdag (lokale tijd) op 89-jarige leeftijd. In Argentinië is het gebruikelijk overledenen zo snel mogelijk te begraven. Wanneer Zorreguieta’s uitvaart plaatsvindt, is niet bekend. Het koningspaar heeft de media gevraagd hun privacy te respecteren.