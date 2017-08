HILVERSUM – Een documentaire over het leven van prinses Diana is op 30 augustus te zien bij de AVROTROS op NPO 1. Dat heeft de omroep woensdag bekendgemaakt.

In Diana: zeven dagen die de wereld schokten wordt teruggekeken op de week tussen Diana’s overlijden op 31 augustus 1997 en haar begrafenis. Onder meer haar staf, topadviseurs, journalisten en experts komen aan het woord.

Deze maand is er volop aandacht voor Diana op de Nederlandse tv. De NTR zendt een vijfdelige serie uit waarin Dionne Stax in het leven van de prinses duikt en SBS komt met de veelbesproken documentaire van Channel 4 over de geheime tapes van Diana en een docu van de BBC (The People’s Princess). De openhartige gesprekken van de prinsen William en Harry over hun moeder in Diana, Our Mother: Her Life and Legacy zijn bij RTL 4 te zien.