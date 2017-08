PILAR – Op de begraafplaats Parque Memorial in Pilar is het donderdagmiddag een komen en gaan van genodigden die afscheid komen nemen van Jorge Zorreguieta en zijn familie komen condoleren met zijn overlijden. De vader van koningin Máxima wordt aan het einde van de middag ook begraven in de als park aangelegde begraafplaats.

Door het toegangshek proberen media een glimp op te vangen van de gebeurtenissen, maar de ontmoetingsplaats bevindt zich buiten hun blikveld. Het koninklijk gezin arriveerde eerder ook in een geblindeerd busje. Alleen toen de begraafplaats aan een nadere inspectie werd onderworpen waren de prinsessen even te zien.

Voor het condoleancebezoek en het afscheid nemen is een paar uur uitgetrokken.