LONDEN – Sarah Ferguson probeert geen slaatje te slaan uit de mediahype rond haar voormalige schoonzus Diana, prinses van Wales. De Amerikaanse roddelwebsite Radar Online heeft deze week officieel excuses aangeboden aan de hertogin van York voor een bericht dat eerder dit jaar werd geplaatst onder de kop ‘Fergie eist geld om uit school te klappen over Diana.’

Radar Online en zusterpublicatie National Enquirer beriepen zich op ‘insiders’ die zouden hebben gemeld dat Sarah minstens tienduizend dollar zou vragen voor interviews over Diana. ”We aanvaarden dat de suggestie dat Sarah, hertogin van York, in ruil voor geld informatie wil geven of heeft gegeven over prinses Diana ongefundeerd is”, aldus de rectificatie.

”De hertogin heeft nooit en te nimmer, ook niet via derden, geprobeerd een interview te verkrijgen of te geven over haar vriendschap met prinses Diana in ruil voor geld. We verontschuldigen ons voor deze fout”.

Sarah had zelf een klacht ingediend en de Ierse advocaat Paul Tweed heeft namens haar de rectificatie afgedwongen, zo meldde de Irish Times. De hertogin was eerder al eens in de val gelokt door roddelblad News of the World, dat haar via een undercoveroperatie zo ver kreeg geld aan te nemen om toegang te geven tot haar ex, prins Andrew.