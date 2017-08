OSLO – Koningin Sonja van Noorwegen heeft het deze week flink druk met muzikale activiteiten. Zaterdag opende ze al het jazzfestival in Oslo en vanaf dinsdag is ze druk met de finale van een internationaal muziekconcours in de Noorse hoofdstad.

In de opmaat naar de finale op vrijdag was de koningin dinsdag bij een masterclass van de Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, zoals de wedstrijd voor klassieke vocalisten in het Noors heet. De Canadese tenor Ben Heppner ging met vier vocalisten aan het werk.

Donderdag zal Sonja het concert bijwonen van Lise Davidsen. De sopraan won het concours in 2015. Vanzelfsprekend is de koningin ook bij de finale van haar concours op vrijdag in Oslo.