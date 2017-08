Het Duitse Forsa-Institut heeft onderzocht welke tien Duitsers door de inwoners van het land als grootste nog levende Duitser worden gezien. De strijd gaat tussen tv-boegbeeld Günther Jauch en voormalig bondspresident Joachim Gauck, maar de meest in het oog springende naam treffen we aan op de tiende plaats: koningin Silvia van Zweden.

Het klinkt misschien curieus om een Zweedse koningin in de lijst tegen te komen, maar dat is het allerminst. Silvia Renate Sommerlath, zoals de koningin voluit heet, werd 1943 geboren in het Duitse Heidelberg. Ze is de dochter van de Duitse zakenman Walther Sommerlath en de Braziliaanse Alice Soares de Toledo.

De vrouw van koning Carl Gustaf moet Duitsers als bondskanselier Angela Merkel, voetbaltrainer Joachim Löw en president Frank-Walter Steinmeier voor laten gaan. Oud-bondskanselier Helmut Schmidt werd jarenlang gezien als de grootste nog levende Duitser, maar met zijn overlijden in 2015 is hij weggevallen uit de lijst.