Prins Joachim moet vanaf donderdag namens het Deense koningshuis op de winkel passen. Zijn moeder koningin Margrethe, broer kroonprins Frederik en tante prinses Benedikte zijn allemaal het land uit en dat betekent dat Joachim is aangewezen als ‘rigsforstander’.

Dat betekent dat hij in voorkomende gevallen moet invallen als staatshoofd. De Deense grondwet eist namelijk dat er altijd een troongerechtigd lid van de koninklijke familie dat bevoegd is om handtekeningen te zetten in het land is.

Een bepaling die stamt uit het tijdperk van postduiven en ganzenveren, maar die niet is aangepast voor iPad, e-mail of zelfs maar fax. Dat heeft overigens voor koningin Margrethe als voordeel dat ze tijdens de vakantie niet steeds in haar postvakje hoeft te kijken of er nog besluiten of wetten moeten worden ondertekend.

Prins Joachim neemt de taak van plaatsvervanger over van kroonprins Frederik die sinds 14 augustus regent was. Volgens Australische media neemt Frederik de komende dagen deel aan de Hamilton Island zeilwedstrijden. De Sydney Morning Herald meldde eind juli dat Frederik de zeilboot Wild Oats 66 had gehuurd van miljardair Sandy Oatley.