LONDEN – De Britse premier Theresa May moet snel duidelijk maken dat er geen sprake kan zijn van een staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zegt de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon in reactie op de omstreden uitspraken van Trump over het geweld bij een fascistische demonstratie in Charlottesville.

“Ik denk dat het idee van een staatsbezoek van president Trump ondenkbaar is en wellicht is het tijd dat de premier aan alle twijfel daarover een einde maakt”, aldus Sturgeon. Volgens haar moet iedereen strijden tegen de ideologie van extreem-rechts en kan daarover geen diplomatiek stilzwijgen bestaan.

“Een staatsbezoek van Donald Trump zou verraad zijn aan alles waar dit land voor staat. Theresa May moet de uitnodiging onmiddellijk intrekken”, meende ook Nia Grifith, voor Labour de schaduwminister van Defensie. Eerder dit jaar tekenden al twee miljoen Britten een petitie waarin werd gevraagd het staatsbezoek te schrappen.

Nauwelijks steun

Premier May dacht begin dit jaar slim te zijn door Trump meteen na zijn inauguratie – formeel namens koningin Elizabeth – uit te nodigen voor een staatsbezoek. Dat zou hem gunstig stemmen, en de kansen op een goed handelsakkoord vergroten. Zo’n akkoord hebben de Britten nodig na het verlaten van de Europese Unie.

May moest echter met lede ogen aanzien dat de Amerikaanse president volstrekt onvoorspelbaar is, en dat er in Groot-Brittannië nauwelijks steun is voor een visite. Het staatsbezoek dat aanvankelijk al in juni zou plaatsvinden is inmiddels al verschoven naar een niet nader bepaald tijdstip volgend jaar. Maar May, die de uitspraken van Trump over Charlottesville ook scherp bekritiseerde, staat niet te trappelen hem nu snel te ontvangen.

Het is overigens niet May die de invitatie kan intrekken. Dat moet de koningin doen, al heeft die daar wel advies en toestemming van de premier voor nodig.