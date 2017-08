STOCKHOLM – In navolging van vele andere vorsten heeft ook de Zweedse koning Carl Gustaf laten weten mee te leven met zijn Spaanse collega Felipe. Namens hemzelf en koningin Silvia betuigde Carl Gustaf “ons oprechte medeleven”.

De Zweedse koning noemde de terroristische aanslag in Barcelona “verschrikkelijk”. In de Spaanse stad werd donderdagmiddag met een busje ingereden op het publiek op de Ramblas, het toeristische hart van Barcelona. Ook in de Catalaanse kustplaats Cambrils vond een aanslag plaats. In totaal vielen er veertien doden en zeker 130 gewonden.

Onder anderen de Deense koningin Margrethe, de Noorse koning Harald en de Belgische koning Filip lieten eerder al weten mee te leven met Felipe en de Spanjaarden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima betuigden hun medeleven donderdagavond al. Het koningspaar liet ook weten zich verbonden te voelen “met allen in Spanje en daarbuiten die zich keren tegen terreur en zich inzetten voor een samenleving zonder angst”.