KUALA LUMPUR – De Thaise prinses Sirivannavari Nariratana heeft dinsdag zilver veroverd met de Thaise dressuurploeg bij de Spelen voor Zuid-Oost Azië, de zogenoemde SEA Games. Thailand finishte met 206,211 punten achter gastland Maleisië dat in het ruiterpark in Rawang met 210,947 punten het goud opeiste.

Bij de prijsuitreiking hield de prinses een ingelijste foto van haar vorig jaar overleden grootvader koning Bhumibol vast, als teken van respect. De Thaise ploeg, met de prinses als vlaggendraagster, had afgelopen zaterdag bij de openingsceremonie van de Spelen in Kuala Lumpur, ook al foto’s van de overleden koning meegedragen.

Prinses Sirivannavari Nariratana (30) is enige dochter van koning Vajiralongkorn en diens tweede echtgenote Sujarinee, met wie hij jarenlang samenwoonde maar met wie hij slechts twee jaar getrouwd was. De moeder van de prinses en haar vier oudere broers zijn sinds 1996 uit Thailand verbannen. Sirivannavari Nariratana kwam ook al eens met badminton uit voor Thailand, in 2005 en won toen ook een medaille.