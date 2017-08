MADRID – Koningsgezinde organisaties in Spanje willen een aanklacht indienen tegen het Catalaanse parlementslid Mireia Boya. Dit omdat zij het afgelopen weekeinde koning Felipe publiekelijk heeft beledigd door hem medeverantwoordelijk te stellen voor de terroristische aanslagen in Barcelona en Cambrils, en de financiering van IS.

Als de klacht in behandeling wordt genomen, kan Boya worden veroordeeld tot maximaal twee jaar celstraf, zo meldt woensdag de online nieuwssite El Confidencial. Onder meer de Uníon Monárquica wil een strafrechtelijk optreden tegen de parlementariër.

Boya vertegenwoordigt de uiterst linkse Candidatura d’Unitat Popular (CUP) die streeft naar een onafhankelijke republiek Catalonië. Ze vertelde in een radio-interview dat haar partij niet zou deelnemen aan de herdenking van de slachtoffers van de aanslagen op de Ramblas vanwege de aanwezigheid van de koning. “De koning is niet welkom.”

Zij noemde koning en regering “medeplichtig aan het economisch imperialisme dat de daders van de aanslagen financierde.” Dit vanwege de nauwe banden met landen als Qatar en Saudi-Arabië .Uiteindelijk verschenen er toch enige vertegenwoordigers van CUP bij de herdenking afgelopen zaterdag, maar die gingen tussen het publiek staan en niet bij de autoriteiten.