ZANDVOORT – Bernhard van Oranje vindt het jammer dat autofabrikant Mercedes Benz zich na 2018 terugtrekt uit de strijd om het Duits toerwagenkampioenschap (DTM). De prins, zelf autosportenthousiast én eigenaar van Circuit Zandvoort, zei dat tegen nieuwssite Motorsport.com. Mercedes maakte maandag bekend een einde te maken aan deelname, waardoor na volgend jaar alleen Audi en BMW overblijven.

“Je hebt merken nodig om het kampioenschap levend te houden en Mercedes is een goed merk om erbij te hebben”, aldus Van Oranje, die DTM een “hele gave klasse” vindt, die ook op zijn circuit races houdt. “We hebben voor volgend jaar nog een afspraak en dan is Mercedes er nog bij. In de tussentijd kijken we wel hoe het zich ontwikkelt.” Volgens de prins is DTM populair. “Wij hebben hen ook graag. Maar natuurlijk wel met een vol veld.”

Audi en BMW bezinnen zich op de situatie die zich in 2019 voor het eerst voordoet. Er wordt geprobeerd een automerk erbij te krijgen, maar Opel heeft al laten weten geen trek te hebben. Mercedes zei het besluit na lang aarzelen te hebben genomen. Het autobedrijf wil een ander platform om zijn producten te tonen en dat is de Formule E, waar de nieuwe elektrische auto’s onder de aandacht gebracht kunnen worden.