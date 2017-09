TOKIO – De verloving van de Japanse prinses Mako en haar studiegenoot Kei Komuro is officieel aangekondigd. Keizer Akihito gaf zondagochtend zijn toestemming voor het huwelijk, waarna het Keizerlijk Hofagentschap de verloving aankondigde.

Mako, het oudste kleinkind van keizer Akihito, trouwt volgens het Hofagentschap mogelijk volgend jaar in het najaar. Het hof is dolgelukkig, stelde een woordvoerder. “Kei Komuro is een respectabel persoon en de juiste echtgenoot voor prinses Mako.”

De 25-jarige prinses, de oudste dochter van prins Akishino en prinses Kiko, leerde haar eveneens 25-jarige aanstaande zo’n vijf jaar geleden kennen tijdens een feestje. Beiden studeerden destijds aan de International Christian University in Tokio. Volgens Japanse media ging Kei jaren geleden al op zijn knieën.

Noodweer

Mako en Kei, die zondag voor het eerst samen voor de pers verschenen, wilden hun verloving aanvankelijk begin juli bekendmaken. Daarmee werd gewacht toen noodweer het zuiden van Japan trof en meerdere levens eiste.

Volgens Kyodo vindt het huwelijk van de prinses plaats voordat keizer Akihito aftreedt. De keizer woont de bruiloft waarschijnlijk bij, wat hem de eerste keizer maakt die in het moderne Japan bij de huwelijksvoltrekking van een kleinkind is.

Burgers

De 83-jarige keizer gaf vorig jaar zomer aan afstand te willen doen van de troon. De Japanse regering maakt een uitzondering voor Akihito, volgens de wet moet een keizer regeren tot zijn dood. Naar verwachting treedt Akihito eind 2018 of begin 2019 af.

Na haar jawoord verdwijnt Mako automatisch uit het keizershuis. Prinsen kunnen na hun huwelijk lid blijven, maar prinsessen worden burgers. Na de bruiloft telt het Japanse keizershuis nog achttien leden, inclusief keizer Akihito.