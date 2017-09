Prins Carl Philip en prinses Sofia hebben hun donderdag geboren zoontje de namen Gabriel Carl Walther gegeven. Dat heeft koning Carl Gustaf maandagmorgen in het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Bij de korte bijeenkomst waren onder andere kroonprinses Victoria, premier Stefan Löfven en de eerste vicevoorzitter van de Riksdag, Tobias Billström aanwezig.

Prins Gabriel is ook hertog van Dalarna, liet de zichtbaar blije en trotse koning weten. Dalarna ligt in het midden van Zweden en grenst onder meer aan Noorwegen, en aan Värmland waarvan Carl Philip hertog is.

“We hebben een goede naam”, aldus Carl Philip vorige week donderdag bij de aankondiging van de geboorte van zijn tweede zoon. Gabriel komt in de koninklijke familie traditioneel niet voor, Carl veelvuldig en Walther was de naam van de vader van koningin Silvia, Carl Philip’s opa.

Aansluitend aan de bijeenkomst is er een Te Deum, een dankdienst voor de geboorte van prins, in de kapel van het Koninklijk Paleis.