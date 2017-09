In navolging van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft ook de Britse koningin Elizabeth geschokt gereageerd op het natuurgeweld van de orkaan Irma. Ze laat in een bericht weten mee te leven met alle mensen die zijn getroffen, met name op de eilandengroep Antigua en Barbuda dat onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk.

“Prins Philip en ik zijn geschokt en verdrietig bij het zien van de beelden van de verwoesting veroorzaakt door de orkaan Irma. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar iedereen die hun huis en hun werk zijn kwijt geraakt door deze verschrikkelijke storm”, staat in een bericht dat Buckingham Palace heeft verspreid. Elizabeth spreekt ook haar dank uit naar iedereen die hulp biedt.

Willem-Alexander en Máxima deelden hun gedachten over Irma woensdagavond op Facebook. “Orkaan Irma eist een zware tol. Ons hart gaat uit naar alle getroffenen op de Bovenwindse Eilanden. U bent ons dierbaar en in onze gedachten zijn wij bij u”, aldus het koningspaar.