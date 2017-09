Koninklijk Maleisië is dinsdag samengekomen in Alor Setar, de hoofdstad van de noordwestelijke deelstaat Kedah, om de laatste eer te bewijzen aan de maandag op 89-jarige leeftijd overleden sultan Abdul Halim. Hij was tijdens zijn bijna zestigjarige regeerperiode in Kedah ook tweemaal Yang di-Pertuan Agong, oftewel koning van Maleisië.

Onder de rouwenden was de huidige koning en Abdul Halims opvolger op de federale troon, sultan Muhammad V. Uit Brunei kwam kroonprins Billah naar Kedah, als vertegenwoordiger van zijn vader sultan Hassanal Bolkiah die deze week een bezoek brengt aan China. Ook de andere Maleisische vorstenhuizen waren in het Istana Anak Bukit – het paleis op de heuvel – vertegenwoordigd om de weduwe van Abdul Halim te condoleren.

Na het rouwbeklag werd het stoffelijk overschot vanuit het paleis overgebracht naar het koninklijk mausoleum in Langgar voor de bijzetting. Tijdens de plechtige processie, met duizenden langs de route, werden 89 saluutschoten afgevuurd, één voor elk levensjaar van de sultan die in november negentig zou zijn geworden.

Abdul Halim was van 1970 tot 1975 en opnieuw van 2011 tot 2016 ook koning van Maleisië, en in vijf jaar daaraan voorafgaand ook vicekoning. In Maleisië rouleert het koningschap namelijk om de vijf jaar tussen de negen vorstelijke families die in negen van de dertien deelstaten nog regeren, al is het slechts met ceremoniële en religieuze macht.