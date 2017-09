STOCKHOLM – De Zweedse koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria hebben woensdag met diverse Zweedse politici gesproken. De gesprekken gingen over de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en plannen van de minister van Landbouw.

Eerst spraken het koningspaar en de kroonprinses met minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström en kabinetssecretaris Annika Söder over de Veiligheidsraad. Dit jaar, en ook volgend jaar, is Zweden een van de tijdelijke leden. Net als Nederland. Wallström gaf de royal een update van wat er in de afgelopen periode allemaal is besproken in de raad.

Daarna sprak Victoria met Sven-Erik Buch, de minister van Landbouw van Zweden. Hij gaf een toelichting op zijn plannen om het Zweedse platteland te moderniseren.