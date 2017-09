AMSTERDAM – Koningin Máxima is donderdagavond in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam waar ze de opening bijwoont van het nieuwe seizoen van het Concertgebouworkest. De koningin is beschermvrouwe van het orkest.

De zogeheten RCO Opening Night is een jaarlijks terugkerend concert waarmee het Concertgebouworkest het seizoen aftrapt. Het concert staat onder leiding van dirigent Thomas Hengelbrock.De Duitse sopraan Diana Damrau soleert in een aantal aria’s van Mozart.

Op het programma staan naast aria’s ook instrumentale werken van Mozart en de Achtste symfonie van Dvořák.