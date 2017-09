MADRID – De Spaanse koning Felipe heeft zaterdagavond de opening van het nieuwe voetbalstadion van Atlético Madrid bijgewoond. De club uit de Spaanse hoofdstad speelt vanaf nu zijn thuiswedstrijden in het stadion Wanda Metropolitano.

Felipe is in tegenstelling tot een groot deel van het Spaanse koningshuis geen fan van Real Madrid, de eerste club uit de hoofdstad. De vorst is voor Atlético. De koning zag hoe de club lang nodig had om tot scoren te komen tegen Málaga. Zijn favoriete ploeg won uiteindelijk met 1-0.

Atlético Madrid nam een paar maanden geleden afscheid van Estadio Vicente Calderón, dat vijftig jaar lang als onderkomen had gediend. De club liet een nieuw stadion bouwen in het oosten van Madrid. De Chinese multinational Wanda verbond zich als sponsor aan het onderkomen, terwijl Metropolitano verwijst naar het stadion waar Atlético in het verleden speelde.