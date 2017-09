OSLO – Het schilderij dat het Noorse parlement, Stortinget, cadeau deed aan koning Harald voor zijn tachtigste verjaardag, is maandag onthuld. Dat gebeurde in het bijzijn van het koningspaar en kroonprins Haakon.

Het schilderij is gemaakt door de Noorse kunstenaar Kira Wager. Die schilderde de eedaflegging van koning Olav V in 1958 in het parlement. Voor de opdracht had ze overigens concurrentie van vijf andere kunstenaars. Uiteindelijk werd voor het werk van Wager gekozen vanwege haar techniek en het feit dat het doek heel goed past bij de collectie die al in het parlementsgebouw hangt. Wager was overigens aanwezig bij de onthulling om tekst en uitleg te geven over haar werk,

Harald vierde in mei zijn tachtigste verjaardag. Bij de festiviteiten rondom zijn verjaardag kreeg hij het schilderij aangeboden.