Prins William grapt over haaruitval

De Britse prins William kreeg dinsdag de lachers op zijn hand toen hij tijdens een werkbezoek aan een café in Londen, gerund door een stichting voor daklozen, grapte over het nog weinige haar op zijn hoofd. De hertog van Cambridge had een korte ontmoeting met een stylist van de kapperszaak naast het café, maar moest hem teleurstellen dat hij weinig voor hem kon betekenen. “Ik heb niet veel haar. Ik heb je dus ook niet veel te bieden”, grapte William.

De 35-jarige prins, tweede in lijn van troonopvolging, kreeg al relatief vroeg te maken met een terugtrekkende haargrens. Een familietrekje, want ook vader Charles en opa Philip zijn niet rijkelijk bedeeld. Ook prins Harry, de broer van William, begint al kalend te worden.

Voor William bleef het overigens niet bij het cafébezoek alleen. De prins bezocht ook een meubel- en houtbewerkingsbedrijf waar daklozen aan de slag kunnen. William kreeg daar drie houten uiltjes cadeau, voor zijn kinderen George, Charlotte en het nog ongeboren prinsje of prinsesje. “Een voor ieder, we willen niet dat er ruzie komt”, aldus de manager van de organisatie.