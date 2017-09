ASKÖ – De vijfjarige prinses Estelle heeft samen met haar moeder kroonprinses Victoria een laboratorium bezocht op het eiland Askö. Het lab aan de oostkust van Zweden voert allerlei onderzoeken uit in de Oostzee.

Victoria en Estelle kregen een rondleiding over het grondgebied van het lab. Daarna werd uitgelegd hoe de onderzoekers flora en fauna in de zee onderzoeken. Daarvoor gebruiken de onderzoekers een groot net dat in de zee wordt gespannen om dieren en planten te isoleren voor onderzoek. Victoria mocht helpen bij het spannen van het net.