MADRID – Koning Felipe van Spanje beleeft de moeilijkste dagen van zijn nog korte regeerperiode. In paleis Zarzuela aan de rand van Madrid volgt hij met ingehouden adem de ontwikkelingen rond de wens tot afscheiding van Catalonië. De koning is echter veroordeeld tot de rol van toeschouwer. Zijn agenda voor deze week is, heel opmerkelijk, leeg.

Spaanse media noemden het de afgelopen dagen opvallend dat de koning, als symbool van de eenheid van Spanje, zijn mond hield over het referendum dat de regionale regering van Catalonië had uitgeschreven over onafhankelijkheid. Er werd gesproken over de mogelijkheid dat Felipe zich op 1 oktober – de dag van de volksraadpleging – in een toespraak tot de bevolking zou wenden, maar het paleis ontkende dat.

De koning kon ook moeilijk praten over een referendum terwijl premier Mariano Rajoy als een mantra herhaalde dat er geen sprake was van een referendum, dat er geen referendum zou worden gehouden en uiteindelijk zondagavond nog eens verzekerde dat er geen referendum was geweest, ondanks dat de hele wereld had kunnen zien hoe miljoenen Catalanen hun stem hadden uitgebracht.

Solidariteit

Felipe werd bij zijn laatste bezoek aan Catalonië, om eer en solidariteit te betuigen aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen in onder meer Barcelona, uitgefloten en uitgejouwd. De nationalistische beweging, voorstander van een zelfstandige republiek Catalonië, heeft niks op met de ‘graaf van Barcelona’, zoals een van de koninklijke bijtitels luidt.

De koning bleef kalm. Zijn enige verwijzing naar de ontwikkelingen in de opstandige regio was op 13 september in een toespraak in Cuenca. “De grondwet zal voorrang hebben boven elk faillissement van co-existentie in de democratie”, aldus Felipe. Dat was ook de uitspraak waar het paleis naar verwees wanneer er vragen kwamen over de mening van de koning over de toestand in Spanje en Catalonië.