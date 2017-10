BANGKOK – Thailand kwam vrijdagmiddag om precies 15.52 uur (lokale tijd) tot stilstand om het overlijden te herdenken van koning Bhumibol Adulyadej. Die stierf precies een jaar geleden. De bevolking was aangemoedigd om 89 seconden – een seconde voor elk levensjaar van de bijna als god vereerde vorst – stilte in acht te nemen en te denken aan het al goeds dat Bhumibol tijdens de zeventig jaar van zijn regering heeft gedaan.

Op straat, in winkelcentra en kantoren gaven de vaak in zwarte kleding geklede Thai gehoor aan de oproep. In de Dusit Maha Prasart-troonzaal van het Grand Palace leidde koning Vajiralongkorn over een koninklijke herdenkingsplechtigheid voor zijn overleden vader. In de troonzaal staat nog steeds de urn met de stoffelijke resten van de koning die pas over dertien dagen met veel ceremonieel wordt gecremeerd.

Op het buiten het paleis gelegen koninklijk veld Sanam Luang is een speciaal crematorium gebouwd. Dat is ook één van de redenen waarom de Thai een jaar nodig hebben gehad voor de crematie van de koning. Kunstenaars hadden tijd nodig voor bijvoorbeeld het houtsnijwerk dat ze voor het op een tempel gelijkende crematorium hebben vervaardigd.