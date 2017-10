Emir Tamim van Qatar is dinsdagmorgen op zijn rondreis door Zuid-Oost-Azië vanuit Maleisië aangekomen in Singapore. Het is het eerste inkomende staatsbezoek voor de recent gekozen president Halimah Yacob van de stadstaat. De emir werd door haar met het gebruikelijke ceremonieel verwelkomd bij het presidentieel paleis.

Emir Tamim, op de troon sinds het onverwachte aftreden van zijn vader sjeik Hamad in de zomer van 2013, probeert op zijn reis internationale steun te krijgen voor zijn door de buurlanden belaagde staat.

De reis is tevens bedoeld om de economische betrekingen aan te halen en uit te breiden. De emir wordt dan ook vergezeld door een handelsdelegatie. De emir wordt later deze week verwacht in Indonesië.