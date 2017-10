Koninklijk gezin op vakantie in Argentinië

Koningin Máxima heeft haar gezin tijdens de herfstvakantie meegenomen naar haar geboorteland Argentinië. Daar is ze met man en dochters neergestreken aan de oostkust van Patagonië, in Puerto Madryn. Dat ligt vlak bij het natuurpark Península Valdés, een van de belangrijkste trekpleisters van Argentinië waar walvissen, zee-olifanten en walrussen in overvloed van nabij bekeken kunnen worden.

De kranten La Nación en Clarín meldden dat de koninklijke familie in een privétoestel aankwam op het vliegveld El Tehuelche van Puerto Madryn, een vissersplaats die in 1886 is gesticht door immigranten uit Wales.

De Oranjes vlogen in het weekeinde naar Argentinië, waar ze volgens de Argentijnse media eerst de ‘wetlands’ Esteros del Iberá bezochten in de ten noorden van Buenos Aires gelegen provincie Corrientes. Het gezin verbleef op de ranch Rincón del Socorro ten zuiden van Pellegrini, die eigendom is van Kristine McDivitt Tompkins, aldus La Nación. Kristine en haar man Douglas stonden ook aan de basis van het behoud van dit unieke ecosysteem.

De vakantie in Argentinië komt ruim twee maanden na het overlijden van Máxima’s vader Jorge Zorreguieta. Sinds de uitvaart is de koningin samen met oudste dochter prinses Amalia ook nog een keer voor een bliksembezoek in Buenos Aires geweest.