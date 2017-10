Thaise televisie weer in kleur

De Thaise televisiezenders hebben opdracht gekregen om onmiddellijk weer over te schakelen op het gebruik van kleur. Dat was de afgelopen weken in de aanloop naar de crematie van koning Bhumibol niet toegestaan.

De zenders moesten 40 procent van de kleur wegfilteren, maar het resultaat was onbevredigend omdat elke zender dat op een verschillende manier deed. Reden voor de toezichthouder op televisie en telecommunicatie om het bevel tot beperkt kleurgebruik in te trekken.

Het gebruik van monochroom beeld was bedoeld als eerbetoon aan de vorig jaar overleden koning. De programmering moet wel aangepast blijven, zonder verstrooiing en met veel aandacht voor leven en werken van Bhumibol.

Kranten en websites volgden eenzelfde richtlijn en hebben vrijdag eveneens voor het eerst weer kleur gebruikt. De crematie van de koning is op 26 oktober.