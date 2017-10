POREÑU – Het Spaanse koningspaar heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het dorpje Poreñu in de gemeente Villaviciosa. Dit omdat de kleine gemeenschap is gekozen tot ‘voorbeelddorp’ van het jaar in het prinsdom Asturië, een autonome regio in het noorden van Spanje. De hele bevolking was uitgelopen om koning Felipe en koningin Letizia te verwelkomen.

Het kleine plaatstje van amper honderd inwoners heeft de afgelopen jaren veel gedaan om oude tradities te bewaren of op te poetsen, en om de gemeenschap bij elkaar te houden door het verbeteren van de voorzieningen. Dat gebeurt niet alleen met feesten of het behoud van de school, maar ook met het inrichten van een tentoonstelling van oude gereedschappen die de dorpsbewoners van zolder hebben gehaald of in hun schuurtjes hebben gevonden.

Het koninklijk bezoek volgde op de uitreiking van de ‘Prinses van Asturië’ prijzen een dag eerder in Oviedo, waar naast koning Felipe en koningin Letizia, ook koningin Sofia aanwezig was. De prinses van Asturië, de oudste koningsdochter Leonor (11) naar wie de prijs is vernoemd, mocht nog thuis blijven. Onder de prijswinnaars waren de Nieuw-Zeelandse nationale rugbyploeg ‘All Blacks’ en de Europese Unie.