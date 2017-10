ST MICHAEL’S ON WYRE – Prins Harry keerde maandag terug naar een dorp dat hij vorig jaar februari na zwaar noodweer bezocht. De storm Desmond veroorzaakte in december 2015 een overstroming in St Michael’s on Wyre waardoor 1700 huizen en bedrijven zwaar beschadigd raakten.

De prins liet zich in het dorp in Lancashire informeren over de wederopbouw. Hij verrichtte de officiële heropening van het gemeentehuis en had een ontmoeting met inwoners die vanwege de storm waren geëvacueerd.

Zo sprak Harry met de 99 jaar oude Winnie Hodson, die hij ook vorig jaar ontmoette. “Hij herkende haar nog van de vorige keer. Hij vroeg hoe het met ons is vergaan sinds de overstroming”, aldus de 77-jarige dochter van Winnie.

Julie Bostock schreef naar Harry toen zij een hersentumor bleek te hebben, terwijl ze acht maanden in een noodopvang verbleef. “Ik schreef hem over het goede werk dat hij doet voor de geestelijke gezondheid en zei dat het zo jammer was dat ik hem toen niet kon ontmoeten”, aldus Julie. Maandag was er alsnog een ontmoeting tussen Harry en Julie, die volledig genezen is na haar operatie.