SPAKENBURG – Heel Spakenburg leek dinsdagmiddag uitgelopen om bij de Museumhaven koning Willem-Alexander en koningin Máxima te zien aan het slot van hun streekbezoek aan Eemland.

Duizenden stonden langs de dranghekken terwijl het koningspaar via de Oude Schans naar de Scheepstimmerwerf wandelde. Onderweg werd royaal geposeerd voor foto’s en tijd genomen voor tekst en uitleg over de haven en de botters in het water. De weer werkte mee want tijdens de wandeling bleef het droog.

Bij Spakenburg mondt de Eem in het Eemmeer, een van de randmeren ten zuiden van Flevoland en voor de droogleggingen en de bouw van de Afsluitdijk, gewoon de Zuiderzee.

Voetbalclub

Koning en koningin begonnen het streekbezoek aan Utrecht, de laatste provincie waar ze sinds de troonswisseling nog niet zo’n visite hadden gebracht, in Amersfoort, waar de Eem begint. Via Soest, het Gemaal Eemnes en Eemdijk, waar het pontje werd genomen en ook duizenden hen opwachtten, ging het vervolgens naar Bunschoten en Spakenburg.

Het koninklijk bezoek wordt afgesloten bij voetbalclub IJsselmeervogels.