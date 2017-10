Eerste rouwgasten in Thailand

De eerste koninklijke rouwgasten zijn aangekomen in Thailand waar donderdagavond de crematie plaatsvindt van de vorig jaar overleden koning Bhumibol.

Prins Andrew, die zijn moeder koningin Elizabeth vertegenwoordigt bij de plechtigheden op Sanam Luang, het koninklijk crematieveld, was een van de eersten die in Bangkok werd verwelkomd.

Inmiddels zijn onder anderen ook de Spaanse koningin Sofia en het koningspaar van Tonga aangekomen. Ook de premier van Bahrein is al in Thailand. Koningin Máxima wordt later verwacht. Zij vertrekt woensdag.