DEN HAAG – Koningin Máxima brengt volgende week een bezoek aan Nigeria. Dat doet ze in haar functie van speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal. In die rol zet ze zich in om financiële diensten voor iedereen in de wereld toegankelijk te maken.

De koningin is van 30 oktober tot en met 2 november in Nigeria, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. Máxima begint haar reis dinsdagochtend met een veldbezoek in de omgeving van de stad Lagos. Daar wordt ze bijgepraat over de manier waarop mensen een ziektekostenverzekering kunnen afsluiten met hun mobiele telefoon. Daarna heeft ze een ontmoeting met de gouverneur van de deelstaat Lagos.

Woensdag vervolgt ze haar bezoek in de hoofdstad Abuja waar ze onder andere een kijkje neemt bij een rijschool met een bankagentschap. Op donderdag houdt ze een toespraak tijdens een bijeenkomst over de rol van de overheid om financiële diensten voor iedere burger van Nigeria beschikbaar te maken.