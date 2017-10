SINGAPORE – Prins Charles is maandag aangekomen in Singapore aan het begin van een elfdaagse rondreis langs de stadstaat, Maleisië, Brunei en India. Bij aankomst in het hotel werd hij met een kus hartelijk begroet door echtgenote Camilla. Die was al eerder gearriveerd en had zich de afgelopen dagen in de regio voorbereid op het bezoek.

Charles en Camilla blijven tot donderdag in Singapore, waar ze dinsdag worden verwelkomd door president Halimah Yacob en een ontmoeting hebben met premier Lee Hsien Loong. Onderdeel van het bezoek is ook een kranslegging bij het oorlogsmonument, de doop van een orchidee en een treffen met de Singaporese sporters die volgend jaar deelnemen aan de Gemenebestspelen in Australië.

Charles was in 1979 voor het laatst in Singapore, Camilla is er voor het eerst op officieel bezoek.