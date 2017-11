Thailand krijgt op korte termijn nieuw muntgeld met de afbeelding van de nieuwe koning Vajiralongkorn. De militaire junta heeft daarvoor op voorstel van het ministerie van Financiën het groene licht gegeven.

Met de aankondiging van het nieuwe geld is met opzet gewacht tot na de rouwperiode voor de vorig jaar overleden koning Bhumibol. Die is vorige week, ruim een jaar na zijn dood, met veel ceremonieel gecremeerd.

Het ministerie heeft in de tussentijd de uitgave van de nieuwe munten wel voorbereid. Hoe de nieuwe koning wordt afgebeeld is nog niet bekendgemaakt en aangezien in Thailand de koning ook op de bankbiljetten staat, is de verwachting dat daarvan ook nieuwe exemplaren in omloop worden gebracht.