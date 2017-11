OSLO – De Noorse kroonprinses Mette-Marit is in december bij het vredesprijsfeest van de organisatie Redd Barna. Het feest voor kinderen wordt jaarlijks gehouden tijdens de uitreiking van de Nobelprijzen in Oslo.

Het feest op 10 december in Oslo is speciaal bedoeld om de winnaar van de Nobelprijs van de Vrede te eren. Dit jaar gaat de prijs naar ICAN, de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens.

Redd Barna is een Noorse organisatie die zich inzet voor de naleving van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en andere verdragen rond mensenrechten.