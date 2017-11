KUALA LUMPUR – De Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben zaterdag op de tweede dag van hun bezoek aan Maleisië een kerkdienst bijgewoond in St Mary’s Kathedraal in Kuala Lumpur.

Charles en Camilla kwamen in de stromende regen aan bij de kerk. De hertog en hertogin van Cornwall maakten na de veertig minuten durende dienst nog een praatje met meerdere kerkleden. Ook tekenden de twee het gastenboek en bekeek Charles de plaquette die herinnert aan het bezoek van koningin Elizabeth aan de kerk in 1989.

De laatste keer dat de kathedraal in de Maleisische hoofdstad een Britse royal mocht verwelkomen was in 1998. Koningin Elizabeth woonde in dat jaar ook een dienst bij toen ze in het Aziatische land was voor de opening van de zestiende Commonwealth Games. Daarvoor bezocht de Britse koningin de kerk dus ook al een keer in 1989.

Charles en Camilla doen tijdens een elfdaagse reis vier Aziatische landen aan. De prins en zijn vrouw begonnen in Singapore. Na een korte tussenstop in Brunei om het gouden regeringsjubileum van sultan Hassanal Bolkiah te vieren, kwamen ze vrijdag aan in Maleisië. Hier verblijven ze tot woensdag en bezoeken onder meer Penang en Sarawak. Op 8 november reizen ze vervolgens af naar India.