LONDEN – Prins William heeft op een gala van The Children’s Trust maandagavond gewaarschuwd voor de druk van sociale media op kinderen en tieners.

“Er is een zekere druk om 24 uur per dag bereikbaar te zijn op sociale media en dat kan gevolgen hebben voor relaties, het gezinsleven en uiteindelijk het gevoel van een kind en zijn of haar eigenwaarde. Het kan allemaal zijn tol eisen”, zei William. Volgens de prins is de druk op kinderen ‘aanzienlijk’. “Veel meer dan mijn generatie, nog niet zo lang geleden.”

Eerder sprak Williams broer prins Harry zich ook al uit over hetzelfde probleem. “Mensen brengen veel te veel tijd online door”, vond hij. “Ik ben de laatste persoon die het verbiedt, maar mensen krijgen burn-outs en worden gepest. We moeten allemaal meer met elkaar praten.”