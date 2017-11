STOCKHOLM – Koning Carl Gustaf van Zweden was vrijdag gastheer van de World Scout Foundation. Op slot Haga kwam het bestuur van het financieringsfonds achter de World Organization of the Scout Movement (WOSM) bijeen.

De Zweedse vorst is al sinds 1977 erevoorzitter van de organisatie. Hij hield een openingstoespraak voordat de vergadering begon.

De World Scout Foundation is opgericht om in met name arme landen scoutingactiviteiten te kunnen organiseren. Daardoor moeten kinderen betere kansen geven in de maatschappij.