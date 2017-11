MEXICO – De Spaanse koningin Letizia is maandag haar bezoek aan Mexico begonnen op het hoofdkantoor van het Rode Kruis. Letizia had daar ontmoetingen met reddingswerkers en hulpverleners die in actie zijn gekomen bij de aardbevingen die op 7 en 19 september de deelstaten Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero, Mexico, Tlaxcala alsmede de hoofdstad hebben getroffen. De koningin sprak ook met een aantal gewonden die worden verzorgd in het Rode Kruis-ziekenhuis Polanco.

Letizia nam verder een kijkje in de ruimte waar hulppakketten werden samengesteld en kreeg uitleg over de distributie daarvan. Volgens Fernando Suinaga, voorzitter van het Mexicaanse Rode Kruis, is tot nu toe al meer dan 4487 ton aan humanitaire hulp gestuurd naar de acht getroffen staten, ten behoeve van een miljoen mensen. Het Rode Kruis kon daarbij een beroep doen op maar liefst 31.000 vrijwilligers, van wie 12.000 in Mexico-stad.

Aanleiding voor het koninklijk bezoek aan Mexico is het driedaagse internationale kankercongres onder de naam ‘Official World Cancer Leaders’ Summit’ van de ‘International Union Against Cancer’. Letizia is maandagavond aanwezig bij het welkomstdiner en neemt dinsdag deel aan de eerste dag van beraadslagingen waarin vooral aandacht wordt besteed hoe met name in steden en stedelijke gebieden kanker kan worden voorkomen en/of behandeld. Dit omdat het merendeel van de wereldbevolking inmiddels in stedelijke gebieden woont.

Koningin Letizia is erevoorzitter van de Spaanse Vereniging tegen kanker (Asociación Española Contra el Cáncer) en zijn wetenschappelijke stichting. Ze neemt actief deel aan de werkzaamheden van de organisaties.