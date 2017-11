De Belgische prins Laurent krijgt nog een hele kluif aan het opstellen van zijn jaaroverzicht. Daarin moet hij aantonen zijn jaarlijkse staatstoelage van ruim 300.000 euro waard te zijn. Probleem is echter dat de jongere broer van koning Filip al drie maanden niet meer in actie is gekomen. Woensdag ontbrak hij ook bij de viering van Koningsdag, al kwam echtgenote prinses Claire op het laatste moment wel opdagen.

Volgens zijn advocaat is Laurent ziek van de stress over de verwijten die hij van regering en parlement krijgt over zijn handel en wandel. Hij heeft nog een afspraak staan met premier Charles Michel, die de volksvertegenwoordiging had laten weten de prins te zullen straffen voor zijn niet vooraf gemelde of afgestemde aanwezigheid bij een receptie voor het Chinese Rode Leger. Die straf zou kunnen bestaan, zo namen de Belgische media algemeen aan, uit een korting op zijn inkomen.

Laurent liet zich echter vanwege een niet nader benoemde ziekte verontschuldigen. In Brussel wordt ernstig getwijfeld of het enfant terrible van de koninklijke familie wel echt ziek is. Het Nieuwsblad meldt donderdag echter dat zijn advocaat heeft gezegd dat de prins last heeft van stress. Volgens diezelfde krant kan die stress alleen maar toenemen nu de deadline nadert om zijn jaarverslag in te leveren. Zonder geloofwaardige activiteiten geen toelage.