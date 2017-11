LONDEN – De Britse prinsen William en Harry spelen een gastrol in de nieuwe Star Wars-film The Last Jedi. De broers hesen zich voor de film in een het witte Stormtrooper-outfit.

Star Wars-ster John Boyega bevestigt de deelname van de prinsen tegenover The Hollywood Reporter. De prinsen zijn samen met hem in een scène te zien, al zijn ze niet herkenbaar in hun Stormtrooper-pak. “Het was een geweldige ervaring”, aldus Boyega. Ook acteur Tom Hardy en zanger Gary Barlow hebben een gastrolletje in dezelfde scène.

Het is geen groot geheim dat William en Harry liefhebbers zijn van de Star Wars-serie. Vorig jaar bezochten de twee broers gezamenlijk de filmset in de Londense Pinwood Studio’s. De prinsen kregen er een rondleiding en mochten ook een aantal filmattributen ‘spelen’. Zo vochten de royals een heus lightsabergevecht uit.

The Last Jedi komt uit op 15 december.