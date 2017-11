AMSTERDAM – Prins Bernhard, de tweede zoon van prinses Margriet, bezit in totaal 590 panden in Nederland. Dat blijkt uit een inventarisatie van Het Parool.

De krant bericht zaterdag over een onderzoek naar het vastgoedbezit van Bernhard jr. Daaruit blijkt dat hij alleen al in Amsterdam 349 panden bezit, onder meer via bv’s.

Bernhard zit in woningen, winkelcentra en kantoren. Het Parool berichtte al eerder over de grote vastgoedeigenaren in de hoofdstad, vooral uit oogpunt van de steeds krapper wordende Amsterdamse woningmarkt.