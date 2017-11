Wegens het grote succes van de samenwerking met Paleis Kneuterdijk in het afgelopen jaar organiseert het Haags Historisch Museum ook in 2018 weer maandelijkse rondleidingen. De kaartverkoop voor de rondleidingen van januari t/m juni 2018 start op maandag 27 november om 10:00 uur via deze link.

De rondleiding start bij het Haags Historisch Museum. Na een korte stadswandeling volgt de tour door het paleis, met als hoogtepunten onder meer de voormalige balzaal en de Gotische zaal. Een bezoek aan het Haags Historisch Museum (op eigen gelegenheid) is inbegrepen.

De rondleidingen vinden elke eerste vrijdag van de maand plaats van 13.00 tot ca. 14.30 uur. De kosten per persoon bedragen € 12,50 regulier of € 7,50 voor Museumkaart-, Rotterdampas- en Ooievaarspashouders.

Om de grote vraag naar de rondleidingen te reguleren, zullen de tickets voor juli t/m december 2018 eind mei in de verkoop gaan.