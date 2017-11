LONDEN – Meghan Markle, de aanstaande vrouw van prins Harry, gaat vrijdag voor het eerst met haar verloofde op stap voor een officieel bezoek. De twee gaan samen naar Nottingham, zo maakte Kensington Palace dinsdag bekend.

Harry neemt Meghan mee naar een liefdadigheidsbeurs in het kader van World Aids Day. Daar wil hij Meghan graag voorstellen aan de mensen achter de organisaties, die mensen met HIV en aids ondersteunen.

Maandag maakten Harry en Meghan bekend dat ze gaan trouwen. De ceremonie vindt plaats in mei op Windsor Castle.

Tot dusver lieten de twee zich nog nauwelijks zien in het openbaar. De eerste keer was begin oktober in Toronto tijdens de door Harry georganiseerde Invictus Games. Maandag traden de twee op Kensington Palace naar buiten met hun verlovingsnieuws.