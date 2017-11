Prins William hoopt dat zijn broer Harry stopt met het plunderen van zijn koelkast nu hij gaat samenwonen met zijn verloofde Meghan Markle op Kensington Palace. Daarover grapte William tijdens een tweedaags bezoek aan Finland.

Tegen de aanwezige journalisten die William vroegen naar zijn reactie op de verlovingsaankondiging van zijn broer herhaalde de prins in eerste instantie dat hij verheugd is met het voorgenomen huwelijk. Volgens de hertog van Cambridge is de hele familie blij voor het paar en kijkt iedereen uit naar de ceremonie. “We wensen ze alle geluk in de komende spannende tijd”, aldus de prins.

“Voor mij persoonlijk hoop ik dat dit betekent dat hij nu uit m’n koelkast wegblijft”, voegde William daar aan toe. “Hij stopt nu hopelijk met het snaaien van al mijn eten, iets wat hij de afgelopen jaren steeds deed.”

Meghan gaat bij Harry in Nottingham Cottage wonen. Dat is een van de panden op het terrein van Kensington Palace, waar zijn broer William met zijn vrouw Kate en de kinderen woont.