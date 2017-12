STOCKHOLM – Het Zweedse hof zit behoorlijk in de maag met de koninklijke onderscheiding die de Frans-Zweedse fotograaf Jean-Claude Arnault in 2015 heeft gekregen. De artistiek leider van het culturele centrum Forum in Stockholm is in opspraak geraakt vanwege ongepast seksueel gedrag.

Inmiddels hebben vijf vrouwen aangifte gedaan tegen Arnault en zijn er veel vrouwen die zeggen getuige te zijn geweest van zijn misdragingen. In Zweden gaan daarom stemmen op om Arnault zijn Koninklijke onderscheiding, de Nordstjärneorde, af te nemen. Cultuurminister Alice Bah Kuhnke wilde dat, zei ze onlangs in een interview met TT, het Zweedse nationale persbureau. Maar dat blijkt niet mogelijk te zijn.

Ook rijst de vraag hoe het mogelijk is dat Arnault, die ook om andere zaken niet onomstreden is, de onderscheiding kon krijgen. Volgens rijksmaarschalk Svante Lindqvist heeft hij enkele jaren geleden, uit naam van de Koninklijke familie het verzoek voor een onderscheiding terzijde geschoven. Toch kreeg Arnault in 2015 alsnog zijn lintje.

Over hoe dat kon gebeuren, wil Lindqvist niets kwijt. In een bijdrage in de krant Dagens Nyheter vertelt hij hoe hij het verzoek had geweigerd. De aanvraag was afkomstig van Per Wästberg, vooraanstaand lid van de Zweedse Academie, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de Nobelprijs voor de Literatuur. Lindqvist blijft erbij dat hij en het hof niets te maken hebben gehad met de toekenning van de Nordstjärneorde.